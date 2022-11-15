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15 ноября, 08:36

Косметолог предостерегла пациентов с акне и проблемными зубами от популярной процедуры по омоложению

Косметолог Петраш перечислила противопоказания для нитевого лифтинга

<p>Фото © unsplash.com/ <a href="https://unsplash.com/photos/rZw9pnacygg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daria Gordova </a></p>

Фото © unsplash.com/ Daria Gordova

Нитевой лифтинг уже давно завоевал почётное место среди малоинвазивных процедур по омоложению лица, шеи и области декольте. Но как и любая косметологическая процедура, такой лифтинг подойдёт не каждому пациенту и должен проводиться исключительно по показаниям. Подробнее об этом Лайфу рассказала косметолог Надежда Петраш.

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"К показаниям к поведению процедуры нитевого лифтинга в первую очередь относятся первые признаки старения и гравитационного птоза тканей у пациента. С помощью подтяжки нитями можно профилактрировать старение: корректировать деформацию овала лица и появление второго подбородка, носогубные складки, обвисание щек, опущение бровей и уголков рта, морщины, снижение тургора кожи и другие признаки старения", — перечисляет эксперт .

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

Процедура нитевого лифтинга не предполагает длительной реабилитации. Полное восстановление, со словам собеседницы Лайфа, занимает от трёх дней до двух-трёх недель. Такой лифтинг не оставляет рубцов и шрамов, имеет пролонгированный эффект, в некоторых случаях даже до пяти лет, оказывает достаточно щадящее воздействие на ткани, а результат заметен почти сразу. Петраш отметила, что список противопоказаний для нитевого лифтинга не такой большой, но они всё-таки есть.

"Противопоказания являются общехирургическими: беременность, период лактации, сахарный диабет в стадии декомпенсации, болезни крови, ВИЧ, онкология, обострения хронических заболеваний, острые стадии вирусных заболеваний. Коррекция нитями не должна проводиться пациентам, страдающим от акне или имеющим какие-то воспалительные процессы на тех участках кожи, которые затронет процедура. Более того, у пациента не должно быть проблем с зубами – желательно во избежание осложнений пройти обследование у стоматолога и получить заключение у специалиста о том, что полость рта санирована", — предупредила косметолог.

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Ранее Лайф назвал пять причин бежать от косметолога. Во-первых, каждый врач обязан иметь диплом о высшем образовании, это его визитная карточка. Если вы сомневаетесь в компетентности специалиста, то смело просите представить соответствующие документы, посоветовала врач. То же самое касается препаратов, у которых нет регистрационных удостоверений РФ. На что ещё обратить внимание, читайте здесь.

Ольга Годуненко

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