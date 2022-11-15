Косметолог предостерегла пациентов с акне и проблемными зубами от популярной процедуры по омоложению

Нитевой лифтинг уже давно завоевал почётное место среди малоинвазивных процедур по омоложению лица, шеи и области декольте. Но как и любая косметологическая процедура, такой лифтинг подойдёт не каждому пациенту и должен проводиться исключительно по показаниям. Подробнее об этом Лайфу рассказала косметолог Надежда Петраш.

"К показаниям к поведению процедуры нитевого лифтинга в первую очередь относятся первые признаки старения и гравитационного птоза тканей у пациента. С помощью подтяжки нитями можно профилактрировать старение: корректировать деформацию овала лица и появление второго подбородка, носогубные складки, обвисание щек, опущение бровей и уголков рта, морщины, снижение тургора кожи и другие признаки старения", — перечисляет эксперт .

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

Процедура нитевого лифтинга не предполагает длительной реабилитации. Полное восстановление, со словам собеседницы Лайфа, занимает от трёх дней до двух-трёх недель. Такой лифтинг не оставляет рубцов и шрамов, имеет пролонгированный эффект, в некоторых случаях даже до пяти лет, оказывает достаточно щадящее воздействие на ткани, а результат заметен почти сразу. Петраш отметила, что список противопоказаний для нитевого лифтинга не такой большой, но они всё-таки есть.

"Противопоказания являются общехирургическими: беременность, период лактации, сахарный диабет в стадии декомпенсации, болезни крови, ВИЧ, онкология, обострения хронических заболеваний, острые стадии вирусных заболеваний. Коррекция нитями не должна проводиться пациентам, страдающим от акне или имеющим какие-то воспалительные процессы на тех участках кожи, которые затронет процедура. Более того, у пациента не должно быть проблем с зубами – желательно во избежание осложнений пройти обследование у стоматолога и получить заключение у специалиста о том, что полость рта санирована", — предупредила косметолог.