Мятная маска, шампунь из яйца и ещё 5 небанальных идей домашнего ухода за кожей и волосами зимой

В осенне-зимний период на уход за кожей лица и тела следует выделять больше времени. Особенно хороши сейчас питательные и увлажняющие процедуры. Главное — использовать крема правильно: дневной должен быть питательным, а ночной — увлажняющим. Нанесение по такой схеме активизирует кровообращение, усвоение питательных веществ существенно повышается. Ещё в холода нужно не забывать следить за состоянием волос и закаливать сосуды, подготавливая к выходу из тёплого помещения на улицу. Идеи домашнего ухода зимой озвучила врач дерматолог-косметолог Ольга Леонова.

Маска для лица из калины "Пятиминутка"

Сок калины очень полезен для кожи, поскольку это кладезь полезных веществ. Его нужно нанести на лицо буквально на пять минут, а потом смыть.

Как добиться шелковистых волос в домашних условиях?

Маску для волос можно сделать на основе привычного шампуня, добавив в него яйцо и столовую ложку порошка желатина. Фото © Freepik / master1305

Чтобы волосы зимой были шелковистыми, в одну-две столовые ложки любого шампуня добавьте одно яйцо и одну столовую ложку порошка желатина. Соедините все ингредиенты и тщательно взбивайте, пока масса не станет однородной. Затем вотрите маску в кожу головы, выдержите 20 минут, а потом смойте.

Маска для лица из тыквы

Тыква — кладезь витаминов, потому из этого растения нужно извлекать пользу по максимуму. Например, из настоя тыквы некоторые девушки делают пилинги, так как в нём есть активные кислоты. Они помогают деликатно обновлять кожу с помощью отшелушивания. Ну а из мякоти тыквы можно приготовить маску для лица — такой продукт подходит для всех типов кожи, восполняет дерму микроэлементами. Рецептом с Лайфом поделилась диетолог, косметолог Марият Мухина. "Курс из 20 масок тыквенной кашицы заменяет одну инъекционную процедуру". Если вы обладательница сухой кожи, добавьте в мякоть тыквенное масло, время экспозиции маски — 20 минут. Тем, у кого кожа жирная, в маску нужно добавить чайную ложку мёда и яичный желток.

Огуречная маска для кожи лица

Маска с огурцом успокоит комбинированную кожу и предотвратит появление высыпаний на лице, рассказала косметолог Леонова "Вечерней Москве". Рецепт огуречной маски прост: на глаза выложить по кружку огурца, а на лицо нанести йогурт или сметану.

Шампунь с яйцом в домашних условиях

Несколько раз в зимний период шампунь можно заменить на микс коньяка, воды и желтков. Смесь полезна для волос любого типа. Фото © Freepik / valuavitaly

Вместо шампуня можно использовать смесь, приготовленную самостоятельно. Такой микс полезен для любого типа волос. Смешайте по 50 граммов коньяка и воды и два желтка. Вотрите массу в кожу головы, нанесите по длине волос. Выдержите 20 минут, а затем смойте.

Домашняя маска для жирной кожи лица

Жирной коже лица в осенне-зимний период поможет приготовленная в домашних условиях маска с мятой и шиповником. Две чайные ложки сухих листьев шалфея, одну чайную ложку плодов шиповника, пол чайной ложки мяты залейте полутора стаканами кипятка, закройте и поставьте в горячую воду. На кожу лица наложите марлю с вырезами для глаз, поверх неё нанесите смесь из трав и шиповника. Накройте лицо полотенцем. Через 20 минут экспозиции маску следует смыть.

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