Политолог объяснил, почему Эрдоган присоединился к резолюции о "репарациях" Киеву
Политолог Асафов: Турция проголосовала за репарации из-за разноплановой политики Эрдогана
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Присоединение Турции к резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине отражает намерение президента Реджепа Тайипа Эрдогана добиться внутренней популярности перед выборами. Об этом Лайфу заявил политолог Александр Асафов.
Все свои действия турецкий лидер совершает по этой логике, делая ряд неприятных для США высказываний, а также присоединяясь к большинству во всемирной организации. При этом Турция состоит в партнёрских отношениях с Россией и этим демонстрирует то, что является частью глобального мира, а не противостоит Москве.
"Вот это его разнонаправленная политика. Она проявляется во всём. Да и мы это знаем, об этом говорил Песков (пресс-секретарь президента РФ. — Прим. Лайфа), и, безусловно, это проявляется и здесь", — сказал Асафов.
Сложно сказать, в какой из групп находится страна, ведь в какие-то моменты Эрдоган противостоит просто всем, предлагая договорённости при повышенных ставках, добавил политолог.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документом признаётся необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.