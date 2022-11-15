Врач назвал семь факторов, увеличивающих риск развития гастрита

Гастрит является одним из самых распространённых заболеваний пищеварительной системы и проявляется воспалением слизистой оболочки желудка. Недуг сопровождается чувством тяжести, тошнотой, иногда рвотой. Болезнь опасна своими осложнениями: при отсутствии своевременного и грамотного лечения она может перетечь в язву, которая грозит кровотечением или превращением в злокачественную опухоль. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог медицинского центра "СМ-Клиника" Шота Каландия. Он отметил, что самой распространённой причиной развития гастрита является бактерия Helicobacter pylori, продукты жизнедеятельности которой способны вызывать воспалительный процесс.

"Helicobacter pylori можно заразиться при употреблении плохо термически обработанной еды и воды, а также через поцелуй с больным человеком, предметы личной гигиены, плохо вымытую посуду, общие столовые приборы и зубные щётки", — подчеркнул врач.

Однако существуют и факторы, которые увеличивают риск возникновения гастрита. В первую очередь речь идёт о длительном и бесконтрольном приёме нестероидных противовоспалительных препаратов. Дело в том, что неправильное употребление этих средств может привести к разрушению защитного слоя желудка, предотвращающего поражение слизистой оболочки пищевода. Кроме того, болезнь провоцирует и отсутствие регулярного и правильного питания. Также немаловажную роль играет возраст пациента. По словам эксперта, у людей старше 55 лет риск развития гастрита выше.

"Данное заболевание диагностируется в любом возрасте, но у пожилых людей оно встречается чаще. Это связано с тем, что в этом возрасте могут возникнуть возрастные изменения желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся истончением стенки желудка", — пояснил Каландия.

Он также отметил, что к гастриту могут привести аутоиммунные причины. Так, клетки иммунной системы вырабатывают антитела к париетальным клеткам, которые находятся на дне желудка, в результате чего снижается уровень витамина B12. Влияют на воспалительные процессы предрасположенность к ВИЧ-инфекции, курение и злоупотребление алкоголем.

"Этиловый спирт при длительном приёме, особенно на голодный желудок, поражает все отделы пищеварительной системы. Кроме того, уже при наличии гастрита чрезмерное употребление алкоголя может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Заболевание будет переходить на другие внутренние органы, а в тяжёлых случаях хронический гастрит провоцирует появление внутреннего кровотечения, возникновение язв и появление эрозивных образований. В этом случае шансов на выздоровление практически нет", — отметил врач.

Он также добавил, что риск возникновения гастрита повышается и при чрезмерном употреблении горячих напитков натощак.