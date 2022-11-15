Бывший представитель "Аэрофлота" в Британии получил 13 лет тюрьмы за госизмену
Бывший сотрудник авиакомпании "Аэрофлот" Дмитрий Федоткин, который ранее работал в Великобритании, приговорён к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
По данным следствия, фигурант передавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ британской разведке.
"Суд признал виновным Федоткина, ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", — сообщили в инстанции.
Дело слушалось в закрытом режиме, а приговор был вынесен ещё в августе. Осуждённый не признал себя виновным и обжаловал решение суда, однако Первый апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Ранее Лайф писал, что томский физик Луканин получил 7,5 года колонии строгого режима по делу о госизмене. 64-летнего физика арестовали в октябре 2020-го. По данным источников, он был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.
ТАСС / Антон Ваганов