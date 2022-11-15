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15 ноября, 09:42

Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который ожидается сегодня, 15 ноября, во второй половине дня. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

"В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", — приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков рассказал, что в столице подготовлена спецтехника для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров. Также для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано круглосуточное дежурство тягачей. Заместитель столичного градоначальника также рекомендовал автомобилистам соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между машинами и избегать опасных манёвров при движении.

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Telegram / Городское хозяйство Москвы

Наталья Исакова

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