Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который ожидается сегодня, 15 ноября, во второй половине дня. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

"В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", — приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков рассказал, что в столице подготовлена спецтехника для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров. Также для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано круглосуточное дежурство тягачей. Заместитель столичного градоначальника также рекомендовал автомобилистам соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между машинами и избегать опасных манёвров при движении.