Молодёжь предупредили о проблемах в постели из-за страсти к пиву

Частое употребление пива и прочих слабоалкогольных напитков в юном возрасте может привести к снижению либидо и ряду других серьёзных проблем со здоровьем. Об этом предупредила нарколог и психиатр Клиники доктора Шагеева Елена Семёнова.

Содержащийся в любых алкогольных напитках этиловый спирт негативно сказывается на работе центральной нервной системы. Так, по словам медика, 100 граммов водки или две банки пива, выпитые в течение двух месяцев, уничтожают порядка 5,5 миллиона нервных клеток. А если же употреблять по 0,5 литра пива дважды в неделю, то последствия для мозга окажутся более плачевными, даже несмотря на то, что у молодых людей нервная система способна восстанавливаться. Кроме того, злоупотребление пивом негативно влияет на интерес молодых людей к сексу, а также на репродуктивную функцию.

"Даже у молодых людей 22–23 лет идёт снижение либидо. Идёт повреждение сперматогенной ткани — самой продуктивной ткани мужского организма. У женщины нет такой ткани, вместо этого происходит повреждение яйцеклеток, в том числе на генетическом уровне", — подчеркнула Семёнова в беседе с "Лентой.ру".

В заключение врач рассказала об ещё одной опасности: иногда в пиво добавляют суррогатные спиртные напитки. Это, по словам специалиста, может обернуться отравлением и даже летальным исходом.