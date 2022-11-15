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15 ноября, 09:10

Названы опасные последствия бесконтрольного приёма лекарственных трав

Врач Тихомирова предупредила об опасности аллергии и тошноты из-за лекарственных трав

Бесконтрольный приём отваров любых лекарственных трав может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до расстройств в работе важнейших органов и систем организма. Об этом Лайфу сообщила терапевт и врач-диетолог медицинского центра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

Она рекомендовала обязательно убедиться в отсутствии противопоказаний и соблюдать все рекомендации при приёме таких препаратов. По словам специалиста, важно читать инструкции от производителей.

"Сложные травяные сборы нельзя принимать людям с аллергической реакцией на какие-то растения, например при поллинозе. Если у человека есть поллиноз, то принимать любые лекарственные травы без назначения врача не стоит, особенно если сбор очень сложный", — рассказала врач.

Тихомирова посоветовала с осторожностью относиться к зверобою. Его чрезмерное употребление может спровоцировать появление аллергии, а также привести к диарее, тошноте, рвоте и повышению тревожности. Кроме того, терапевт рекомендовала избегать употребления трав из экзотических стран.

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Ранее Лайф сообщал о том, что приём ванны с травами может принести пользу для здоровья. Для профилактики и лечения кожных заболеваний, при экземе или небольших высыпаниях берут ромашку, череду, мяту, мелиссу, шалфей, крапиву, чабрец, чистотел в разных сочетаниях.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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