Названы опасные последствия бесконтрольного приёма лекарственных трав

Бесконтрольный приём отваров любых лекарственных трав может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до расстройств в работе важнейших органов и систем организма. Об этом Лайфу сообщила терапевт и врач-диетолог медицинского центра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

Она рекомендовала обязательно убедиться в отсутствии противопоказаний и соблюдать все рекомендации при приёме таких препаратов. По словам специалиста, важно читать инструкции от производителей.

"Сложные травяные сборы нельзя принимать людям с аллергической реакцией на какие-то растения, например при поллинозе. Если у человека есть поллиноз, то принимать любые лекарственные травы без назначения врача не стоит, особенно если сбор очень сложный", — рассказала врач.

Тихомирова посоветовала с осторожностью относиться к зверобою. Его чрезмерное употребление может спровоцировать появление аллергии, а также привести к диарее, тошноте, рвоте и повышению тревожности. Кроме того, терапевт рекомендовала избегать употребления трав из экзотических стран.