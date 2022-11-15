Эксперт по движению объяснила, как проверить состояние своих мышц
Эксперт по движению Блинова призвала соблюдать правила оптимальных тренировок для мышц
Проверить состояние мышц можно с помощью различных направлений фитнеса, однако важно соблюдать правила оптимальной тренировки. Об этом Лайфу рассказала сертифицированный фитнес-тренер, эксперт по движению Мария Блинова.
"Существует множество тестов для оценки состояния той или иной мышцы. Но для большинства людей, не занимающихся с персональным тренером, это ненужная информация. Что же тогда делать? Соблюдать правила оптимальной тренировки", — объяснила эксперт.
Чтобы напитать мышцы и вернуть им эластичность, важно проводить миофасциальный релиз, или лёгкий самомассаж; чтобы мозг лучше видел тело, нужно делать поверхностную стимуляцию рецепторов; важна также работа над мобильностью суставов, вестибулярным аппаратом и мозжечком, что необходимо для глубоких мышц, участвующих в осевом выравнивании тела; также нужны малоамплитудные движения.
Мария Блинова. Фото предоставлено Лайфу
По словам Блиновой, суставы человека окружены сумкой, в которой находится синовиальная жидкость, вырабатывающаяся при движении. Она состоит из тех элементов, которые нужны, чтобы предотвратить ранний износ костей, хрящей и защитить от болезнетворных микроорганизмов. Чем больше вы двигаетесь и адекватно нагружаете суставы, тем больше этой жидкости вырабатывается, при этом именно полная амплитуда движения в суставе обеспечивает её секрецию. Сустав нельзя ограничивать, ему необходимо давать много разнообразных упражнений, добавила фитнес-тренер.
Чтобы мышца могла адекватно выполнять свою функцию, она должна обладать нормальным тонусом, предупредила Блинова. Лишённые оптимального тонуса мышцы могут быть как перерастянуты, так и одновременно напряжены. Это две крайности, которыми не стоит пренебрегать, если вы решили идти по правильному тренировочному пути, заметила наша собеседница.
Кроме того, важно не забывать, что каждый отдельный человек имеет свои генетические особенности, наследственность, заболевания, травмы, операции и образ жизни. Всё это также необходимо учитывать при занятиях.
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