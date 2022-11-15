Эксперт по движению объяснила, как проверить состояние своих мышц

Проверить состояние мышц можно с помощью различных направлений фитнеса, однако важно соблюдать правила оптимальной тренировки. Об этом Лайфу рассказала сертифицированный фитнес-тренер, эксперт по движению Мария Блинова.

"Существует множество тестов для оценки состояния той или иной мышцы. Но для большинства людей, не занимающихся с персональным тренером, это ненужная информация. Что же тогда делать? Соблюдать правила оптимальной тренировки", — объяснила эксперт.

Чтобы напитать мышцы и вернуть им эластичность, важно проводить миофасциальный релиз, или лёгкий самомассаж; чтобы мозг лучше видел тело, нужно делать поверхностную стимуляцию рецепторов; важна также работа над мобильностью суставов, вестибулярным аппаратом и мозжечком, что необходимо для глубоких мышц, участвующих в осевом выравнивании тела; также нужны малоамплитудные движения.

Мария Блинова. Фото предоставлено Лайфу

По словам Блиновой, суставы человека окружены сумкой, в которой находится синовиальная жидкость, вырабатывающаяся при движении. Она состоит из тех элементов, которые нужны, чтобы предотвратить ранний износ костей, хрящей и защитить от болезнетворных микроорганизмов. Чем больше вы двигаетесь и адекватно нагружаете суставы, тем больше этой жидкости вырабатывается, при этом именно полная амплитуда движения в суставе обеспечивает её секрецию. Сустав нельзя ограничивать, ему необходимо давать много разнообразных упражнений, добавила фитнес-тренер.

Чтобы мышца могла адекватно выполнять свою функцию, она должна обладать нормальным тонусом, предупредила Блинова. Лишённые оптимального тонуса мышцы могут быть как перерастянуты, так и одновременно напряжены. Это две крайности, которыми не стоит пренебрегать, если вы решили идти по правильному тренировочному пути, заметила наша собеседница.