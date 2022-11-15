На Бали арестовали женщину, которая выскочила перед кортежем Байдена

Жительница индонезийской провинции Западная Ява была арестована за попытку заблокировать кортеж президента США Джозефа Байдена, участвующего в саммите G20. Об инциденте сообщает местный портал Kompas.com.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью полиции Бали офицера Комбеса Сетианто, нарушительница хотела провести одиночный пикет, развернув плакат с надписью: "Остановите войну. Права человека. Мир" — прямо перед колонной сопровождения американского лидера. Сотрудники полиции, дежурившие на месте происшествия, отреагировали почти мгновенно, скрутив нарушительницу и доставив в участок.

"Она ничего не успела сделать. Ей даже плакат развернуть как следует не удалось", — добавил представитель полиции.