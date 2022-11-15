На Бали арестовали женщину, которая выскочила перед кортежем Байдена
Kompas: Жительница Индонезии арестована за попытку провести одиночный пикет перед кортежем президента США Байдена
Жительница индонезийской провинции Западная Ява была арестована за попытку заблокировать кортеж президента США Джозефа Байдена, участвующего в саммите G20. Об инциденте сообщает местный портал Kompas.com.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью полиции Бали офицера Комбеса Сетианто, нарушительница хотела провести одиночный пикет, развернув плакат с надписью: "Остановите войну. Права человека. Мир" — прямо перед колонной сопровождения американского лидера. Сотрудники полиции, дежурившие на месте происшествия, отреагировали почти мгновенно, скрутив нарушительницу и доставив в участок.
"Она ничего не успела сделать. Ей даже плакат развернуть как следует не удалось", — добавил представитель полиции.
Ранее сообщалось, что президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20 на Бали. Как сообщили врачи главы государства, у него было пониженное давление — и он почувствовал головокружение. А вот информация о госпитализации главы российского МИДа Сергея Лаврова по прилёте в Индонезию оказалась фейком журналистов Associated Press. Что об этом думают политологи, читайте здесь.
ТАСС / AP / Leon Neal