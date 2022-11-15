Трансгендер организовал химлабораторию в столичной квартире и прослушивал радиочастоты МВД

Химическую лабораторию со средствами связи обнаружили в многоэтажке на северо-западе Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Дом в столичном районе Коптево, где обнаружили странную химлабораторию. Видео © LIFE

О странной находке в полицию сообщил слесарь-газовщик, который проводил работы в доме напротив московского политеха в районе Коптево. Приехавшие на место силовики обнаружили в квартире радиостанцию, настроенную на частоты МВД, МЧС и ГИБДД, баллоны с ацетиленом и кислородом, а также различные химвещества, такие как щелочь, соли и разного рода кислоты.

Как сообщил источник, собственницей квартиры является некая 54-летняя Антонина — трансгендер, которого ранее звали Антон. Пол Антонина сменила более десяти лет назад. Тогда же для поддержки гормонального фона она приобрела на Украине специальные уколы с большим запасом. Кроме того, прямо в квартире Антонина создавала цитрат магния и самостоятельно вводила себе из-за проблем с давлением. Канистры с различными веществами она объяснила полицейским страстью к химическим опытам, однако заверила силовиков, что всё якобы в рамках закона.

Полицейские выяснили, что Антонина не только прослушивала радиочастоты экстренных служб Москвы, но и записывала переговоры на жёсткий диск. Это, по её словам, тоже не более чем просто увлечение. Однако пока правоохранители не особо верят хозяйке квартиры, поэтому продолжают проверку.