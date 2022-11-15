Москалькова сообщила о проверке подлинности видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"

Следствие проверяет подлинность видео, на которое попала, предположительно, казнь бывшего бойца "Группы Вагнера", перешедшего на сторону Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Любая жестокость и противоправность требуют вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", — заявила омбудсмен журналистам.