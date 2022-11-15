Москалькова сообщила о проверке подлинности видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Следствие проверяет подлинность видео, на которое попала, предположительно, казнь бывшего бойца "Группы Вагнера", перешедшего на сторону Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Любая жестокость и противоправность требуют вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", — заявила омбудсмен журналистам.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с мужчиной в военной форме, который утверждает, что он "осуществил план перехода на сторону Украины". После чего его якобы казнили за то, что он бежал в ВСУ, являясь бойцом ЧВК "Вагнер".
LIFE / Владимир Суворов