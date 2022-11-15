Москалькова сообщила о проверке подлинности видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"
Следствие проверяет подлинность видео, на которое попала, предположительно, расправа над экс-бойцом "Группы Вагнера", перешедшим на сторону ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она уточнила, что ей известно об этом видео.
"Я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", — заявила омбудсмен журналистам, добавив, что любая жестокость требует вмешательства государства.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с мужчиной в военной форме, который утверждает, что он "осуществил план перехода на сторону Украины". После чего его якобы казнили за то, что он бежал в ВСУ, являясь бойцом ЧВК "Вагнер".
LIFE / Владимир Суворов