Москалькова сообщила о проверке подлинности видео с якобы казнью экс-бойца "Вагнера"

Следствие проверяет подлинность видео, на которое попала, предположительно, расправа над экс-бойцом "Группы Вагнера", перешедшим на сторону ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она уточнила, что ей известно об этом видео.

"Я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", — заявила омбудсмен журналистам, добавив, что любая жестокость требует вмешательства государства.