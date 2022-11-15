Мобилизованным пообещали вознаграждение за уничтожение и захват техники ВСУ
"Звезда": Минобороны пообещало до 300 тысяч за уничтожение и захват украинской техники
Минобороны пообещало мобилизованным россиянам вознаграждение за успехи в бою и захват украинской техники. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Так, за сбитый в ходе спецоперации самолёт военнослужащий получит 300 тысяч рублей, а за вертолёт полагается выплата 200 тысяч рублей. Уничтожение танка обеспечит мобилизованному дополнительные 100 тысяч рублей, а за сбитый беспилотник, боевую машину, зенитный ракетный комплекс или другую технику — 50 тысяч рублей.
Кроме того, особо отличившимся призывникам за уничтожение противника и выполнение других задач положено вознаграждение в размере 100 тысяч.
Памятка о дополнительных выплатах мобилизованным в ходе СВО. Фото © Минобороны РФ
Ранее Лайф рассказывал, что мобилизованные и военнослужащие россияне, участвующие в спецоперации на Украине, начали получать выплаты в размере 195 тысяч рублей. Как рассказала изданию супруга одного из военных, соответствующая сумма уже поступила мужу на банковскую карту. За октябрь 195 тысяч получат только те, кто уже прослужил полный месяц.
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