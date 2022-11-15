Мобилизованным пообещали вознаграждение за уничтожение и захват техники ВСУ

Минобороны пообещало мобилизованным россиянам вознаграждение за успехи в бою и захват украинской техники. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Так, за сбитый в ходе спецоперации самолёт военнослужащий получит 300 тысяч рублей, а за вертолёт полагается выплата 200 тысяч рублей. Уничтожение танка обеспечит мобилизованному дополнительные 100 тысяч рублей, а за сбитый беспилотник, боевую машину, зенитный ракетный комплекс или другую технику — 50 тысяч рублей.

Кроме того, особо отличившимся призывникам за уничтожение противника и выполнение других задач положено вознаграждение в размере 100 тысяч.

Памятка о дополнительных выплатах мобилизованным в ходе СВО. Фото © Минобороны РФ