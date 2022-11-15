Только пять лидеров остались на групповое фото глав G20
Лишь пятеро лидеров остались на групповое фото после неформального обеда глав стран G20 и международных организаций. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.
Согласно трансляции, в фотографировании приняли участие президент Индонезии Джоко Видодо, глава Турции Реджеп Эрдоган, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль, премьер-министр Австралии Энтони Албанез, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. При этом на самом обеде было гораздо больше участников саммита, в том числе премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден и глава Аргентины Альберто Фернандес пропустили неформальный обед лидеров G20. Также там отсутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров, у которого в этот момент была запланирована встреча с китайским коллегой Ваном И.
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