Только пять лидеров остались на групповое фото глав G20

Лишь пятеро лидеров остались на групповое фото после неформального обеда глав стран G20 и международных организаций. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.

Согласно трансляции, в фотографировании приняли участие президент Индонезии Джоко Видодо, глава Турции Реджеп Эрдоган, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль, премьер-министр Австралии Энтони Албанез, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. При этом на самом обеде было гораздо больше участников саммита, в том числе премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц.