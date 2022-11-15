Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем на полях G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, начал встречу с генсекретарём ООН Антониу Гутерришем на полях саммита G20 на Бали. Фотографию с места опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.