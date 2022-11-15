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15 ноября, 09:06

Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем на полях G20

<p>Встреча Гутерриша и Лаврова на полях G20. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4150" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марии Захаровой</a></p>

Встреча Гутерриша и Лаврова на полях G20. Обложка © Telegram-канал Марии Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, начал встречу с генсекретарём ООН Антониу Гутерришем на полях саммита G20 на Бали. Фотографию с места опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

"Сергей Лавров и генсекретарь ООН", — написала дипломат, не приводя каких-либо подробностей.

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Ранее Лайф писал, что Сергей Лавров прибыл на заседание саммита "Большой двадцатки". Российского министра иностранных дел встретил президент Индонезии Джоко Видодо. Политики пожали друг другу руки.

Артур Лапсаков

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