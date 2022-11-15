Стало известно, сколько россиян считает себя счастливыми

Более трети российских граждан (35%) заявили, что считают себя определённо счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 3,6 тысячи жителей страны старше 18 лет.

Так, ещё 46% рассказали, что они "скорее счастливы", а вот отрицательный ответ дали 5% опрошенных.

Кроме того, 40% респондентов заявили, что у них больше счастливых знакомых, чем несчастливых. Одинаковое количество счастливых и несчастливых приятелей у 43% опрошенных, тем не менее ещё 11% россиян отметили, что среди их знакомых больше несчастливых людей.