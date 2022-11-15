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15 ноября, 09:05

Стало известно, сколько россиян считает себя счастливыми

ВЦИОМ: Более трети россиян считают себя определённо счастливыми

Более трети российских граждан (35%) заявили, что считают себя определённо счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 3,6 тысячи жителей страны старше 18 лет.

Так, ещё 46% рассказали, что они "скорее счастливы", а вот отрицательный ответ дали 5% опрошенных.

Кроме того, 40% респондентов заявили, что у них больше счастливых знакомых, чем несчастливых. Одинаковое количество счастливых и несчастливых приятелей у 43% опрошенных, тем не менее ещё 11% россиян отметили, что среди их знакомых больше несчастливых людей.

Россияне показали самый высокий за последние 10 лет уровень доверия к полиции

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Ранее Лайф рассказывал о том, что, согласно опросам ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян по-прежнему доверяют президенту России Владимиру Путину.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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