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15 ноября, 09:09

Вертолёт Ми-8 с четырьмя людьми на борту совершил аварийную посадку в Иркутской области

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту находились четыре члена экипажа, сообщил мэр района Игорь Федоровский.

"Без пассажиров. Три человека экипажа плюс стюардесса", — приводит ТАСС его слова.

Федоровский также добавил, что инцидент произошёл в 78 километрах от посёлка Жигалово в сторону Магистрального. Информации о пострадавших в настоящий момент пока нет.

Названы две возможные причины смертельного ЧП с вертолётом Ми-2 под Костромой

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Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ми-2, на борту которого было пять человек, разбился в Костромской области. Борт выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации. В результате погиб один человек, ещё четверо пострадали.

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ТАСС / Роскосмос Медиа / Павел Кассин

Наталья Исакова

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