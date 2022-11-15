Вертолёт Ми-8 с четырьмя людьми на борту совершил аварийную посадку в Иркутской области

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту находились четыре члена экипажа, сообщил мэр района Игорь Федоровский.

"Без пассажиров. Три человека экипажа плюс стюардесса", — приводит ТАСС его слова.

Федоровский также добавил, что инцидент произошёл в 78 километрах от посёлка Жигалово в сторону Магистрального. Информации о пострадавших в настоящий момент пока нет.