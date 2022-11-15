Сообщения о взятии ВСУ Алёшек назвали очередным фейком Киева
Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии ВСУ Алёшек
Заявления политиков Украины о том, что ВСУ прорвали оборону военных РФ в районе города Алёшки не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Херсонской области.
"Обстрелы населённого пункта идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это фейк, которым украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей", — рассказали там.
Отметим, что Алёшки находятся на левом берегу Днепра, в восьми километрах от Херсона. Некоторые представители властей Украины заявляли, что подразделения ВСУ взяли населённый пункт.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России полностью контролируют Кинбурнскую косу. Противник накануне предпринял неудачную попытку десантироваться у села Покровское. Украинская сторона потеряла до 20 человек и четыре моторные лодки.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Таисия Воронцова