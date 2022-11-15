Сообщения о взятии ВСУ Алёшек назвали очередным фейком Киева

Заявления политиков Украины о том, что ВСУ прорвали оборону военных РФ в районе города Алёшки не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Херсонской области.

"Обстрелы населённого пункта идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это фейк, которым украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей", — рассказали там.

Отметим, что Алёшки находятся на левом берегу Днепра, в восьми километрах от Херсона. Некоторые представители властей Украины заявляли, что подразделения ВСУ взяли населённый пункт.