Лайф узнал о судьбе экипажа и пассажиров Ми-8, совершившего аварийную посадку под Иркутском

В результате аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Иркутской области никто не погиб. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, воздушное судно получило значительные повреждения, однако все четыре человека, находившиеся в момент ЧП на борту, выжили. Для их эвакуации на место вылетел спасательный вертолёт. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, экипаж сам вышел на связь по телефону. По словам главы региона, на борту находились вахтовики, которые направлялись на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.