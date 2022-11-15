Перечислены ранние симптомы сахарного диабета, на которые важно обратить внимание

Ранними симптомами сахарного диабета могут быть жажда, полиурия и снижение массы тела. Об этом рассказала Лайфу детский эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники", к.м.н. Оксана Михалёва.

Если говорить о диабете второго типа, то клинические симптомы появляются уже на запущенной стадии, отметила врач. Это происходит, когда глюкоза в крови уже настолько повышена, что организм начинает выводить её излишки с мочой, а также через кожу и слизистые оболочки.

"Как правило, это происходит при уровне глюкозы в крови выше 8–10 ммоль/л (норма до 6,1 ммоль/л). Вот тогда и появляются симптомы: жажда, полиурия, снижение массы тела и некоторые другие. Характерно, что жажда проявляется и днём, и ночью, а пить пациенты предпочитают именно воду (не кофе, чай, сок или сладкие напитки). Если вы просыпаетесь ночью от жажды — и этот симптом нарастает, то нужно обязательно проверить глюкозу крови утром натощак. Потеря жидкости может приводить к такому симптому, как сухость во рту", — заявила Михалёва.

Полиурия, то есть выделение большого количества мочи, тоже является симптомом сахарного диабета. Возможно также снижение массы тела, но это наблюдается не всегда, уточнила врач.

Тревожным признаком эндокринолог назвала зуд кожи и слизистых оболочек, в частности, половых органов. Это связано с тем, что избыток глюкозы выводится через кожу и слизистые, приводя к размножению там микроорганизмов, которые вызывают зуд.

"Этот же механизм является причиной развития рецидивирующего кандидоза половых органов (молочницы), а также опрелостей в складках кожи у пациентов с диабетом. Иногда это может быть первым симптомом. Редко первым симптомом могут быть гнойничковые заболевания кожи", — заключила эксперт.

Она рекомендовала проводить активный скрининг сахарного диабета на постоянной основе, поскольку симптомы могут проявиться даже через несколько лет после начала заболевания. Особенно важно обследоваться людям старше 45 лет, один раз в три года.