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15 ноября, 10:00

Врач предупредила о смертельной опасности народного способа лечения изжоги

Врач Юзуп: Сода при изжоге может привести к проблемам с дыханием, судорогам и обмороку

Употребление пищевой соды в качестве средства от изжоги может привести к проблемам с дыханием, судорогам и обмороку. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп.

По её словам, при постоянном употреблении соды в организме накапливается щёлочь, которая может спровоцировать алкалоз. Это, в свою очередь, может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

"У человека могут наблюдаться проблемы с дыханием, начинаются судороги, учащённое сердцебиение, человек испытывает постоянную жажду и может потерять сознание", — пояснила Юзуп в беседе с изданием "Доктор Питер".

14-летний спортсмен месяцами страдал от изжоги и не подозревал, что его убивает редкий вид рака

14-летний спортсмен месяцами страдал от изжоги и не подозревал, что его убивает редкий вид рака

В случае появления хотя бы одного из перечисленных симптомов медик рекомендует как можно скорее обращаться за помощью к специалистам. Врач также подчеркнула, что популярное народное средство от изжоги противопоказано во время беременности и кормления грудью, а также при диабете и язве желудка.

А ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала пять рабочих способов укрепить организм с помощью приправ, когда иммунитет дал слабину. По её словам, если в ежедневном рационе присутствуют пряности, можно считать, что от ряда воспалительных процессов вы защищены.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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