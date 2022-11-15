Врач предупредила о смертельной опасности народного способа лечения изжоги

Употребление пищевой соды в качестве средства от изжоги может привести к проблемам с дыханием, судорогам и обмороку. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп.

По её словам, при постоянном употреблении соды в организме накапливается щёлочь, которая может спровоцировать алкалоз. Это, в свою очередь, может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

"У человека могут наблюдаться проблемы с дыханием, начинаются судороги, учащённое сердцебиение, человек испытывает постоянную жажду и может потерять сознание", — пояснила Юзуп в беседе с изданием "Доктор Питер".

В случае появления хотя бы одного из перечисленных симптомов медик рекомендует как можно скорее обращаться за помощью к специалистам. Врач также подчеркнула, что популярное народное средство от изжоги противопоказано во время беременности и кормления грудью, а также при диабете и язве желудка.