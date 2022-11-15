Талибы вернули публичные казни, забивание камнями и порку в Афганистане

Судьям в Афганистане приказано полностью соблюдать исламское право, включая назначение таких наказаний, как публичные казни, забивание камнями, порку и ампутацию конечностей ворам. Об этом сообщает Al Arabiya.

Верховный лидер страны Хайбатулла Ахундзада встретился с группой судей и заявил им о необходимости "полного соблюдения законов шариата". После этого о решении сообщил представитель правящего движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.

Ранее Лайф писал, что в университетах Афганистана ввели раздельное обучение для девушек и юношей. Обучающиеся женского пола должны ходить на занятия в субботу, понедельник и среду, а мужского — в воскресенье, вторник и четверг.