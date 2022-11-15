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15 ноября, 10:02

Талибы вернули публичные казни, забивание камнями и порку в Афганистане

Судьям в Афганистане приказано полностью соблюдать исламское право, включая назначение таких наказаний, как публичные казни, забивание камнями, порку и ампутацию конечностей ворам. Об этом сообщает Al Arabiya.

Верховный лидер страны Хайбатулла Ахундзада встретился с группой судей и заявил им о необходимости "полного соблюдения законов шариата". После этого о решении сообщил представитель правящего движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.

"Талибан" обязал всех женщин в Афганистане носить хиджаб

"Талибан" обязал всех женщин в Афганистане носить хиджаб

Ранее Лайф писал, что в университетах Афганистана ввели раздельное обучение для девушек и юношей. Обучающиеся женского пола должны ходить на занятия в субботу, понедельник и среду, а мужского — в воскресенье, вторник и четверг.

* Деятельность организации запрещена ООН.

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Shutterstock

Артур Лапсаков

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