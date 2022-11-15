Желающим избавиться от жира на животе посоветовали меньше нервничать и чаще гулять

Врач Майк Бол призвал меньше нервничать, так как это помогает бороться с жиром на животе. Кроме того, он советует попробовать применять дыхательные практики и медитацию. При этом если есть хроническая тревога, то стоит обратиться к специалисту, подчеркнул эксперт. Об этом говорится в материале Eat This, Not That!

Как рассказал Бол, рядом с животом часто формируется висцеральный жир — он образуется около органов брюшной полости и может привести к проблемам с сердцем, гипертонии, а также другим заболеваниям. Врач порекомендовал чаще заниматься спортом, однако, по его мнению, с помощью физнагрузок или диеты избавиться от лишнего веса в определённом месте не получится. Специалист посоветовал чаще гулять и по возможности отказаться от использования лифта.

Кроме того, следует потреблять больше белка, в рацион обязательно нужно включить овощи, фрукты, рыбу и курицу. Также важно снизить потребление спиртных напитков, ведь они способствуют формированию жира. Стоит обратить внимание и на качества сна. Немаловажно и создание дефицита калорий.

"Если вы заранее спланируете все свои блюда в начале недели, вам будет легче придерживаться диеты без необходимости думать об этом каждый день. Вы даже можете заранее решить, чем будете перекусывать, если вдруг почувствуете голод", — пояснил эксперт.