Желающим избавиться от жира на животе посоветовали меньше нервничать и чаще гулять

Врач Майк Бол призвал меньше нервничать, так как это помогает бороться с жиром на животе. Кроме того, он советует попробовать применять дыхательные практики и медитацию. При этом если есть хроническая тревога, то стоит обратиться к специалисту, подчеркнул эксперт. Об этом говорится в материале Eat This, Not That!