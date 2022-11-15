Лавров: США на встрече G20 обвинили РФ в "неспровоцированной агрессии" против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и его союзники в ходе саммита G20 на Бали обвинили Москву в "неспровоцированной агрессии" против Украины. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

"Что касается украинской темы, то и США, и их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, "неспровоцированной агрессии против Украины", — отметил министр.

Лавров также добавил, что, несмотря на заявления США на встрече G20, другие страны всё больше убеждаются, что украинский конфликт был спровоцирован Вашингтоном.