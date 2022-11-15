Лавров: США на встрече G20 обвинили РФ в "неспровоцированной агрессии" против Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и его союзники в ходе саммита G20 на Бали обвинили Москву в "неспровоцированной агрессии" против Украины. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
"Что касается украинской темы, то и США, и их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, "неспровоцированной агрессии против Украины", — отметил министр.
Лавров также добавил, что, несмотря на заявления США на встрече G20, другие страны всё больше убеждаются, что украинский конфликт был спровоцирован Вашингтоном.
Ранее Лайф сообщал, что Лавров провёл встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях G20. Фотографию с места опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Telegram / МИД России