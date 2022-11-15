Лавров: Выступление Зеленского на G20 длилось гораздо дольше положенного времени

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 было записано заранее, а его длительность в несколько раз превысила положенное время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите "Большой двадцатки".

"Выступление было в записи, длилось двадцать минут, хотя каждому участнику давали примерно три минуты с тем, чтобы все успели высказаться. А Зеленский выступал двадцать минут, перебить его было невозможно, потому что это была запись", — сказал министр иностранных дел.

Он также отметил, что выступление Зеленского было "весьма интересным сегодня на заседании".