НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 10:13

Лавров: Выступление Зеленского на G20 длилось гораздо дольше положенного времени

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 было записано заранее, а его длительность в несколько раз превысила положенное время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите "Большой двадцатки".

"Выступление было в записи, длилось двадцать минут, хотя каждому участнику давали примерно три минуты с тем, чтобы все успели высказаться. А Зеленский выступал двадцать минут, перебить его было невозможно, потому что это была запись", — сказал министр иностранных дел.

Он также отметил, что выступление Зеленского было "весьма интересным сегодня на заседании".

Лавров: США на встрече G20 обвинили РФ в "неспровоцированной агрессии" против Украины

Лавров: США на встрече G20 обвинили РФ в "неспровоцированной агрессии" против Украины

Ранее Лавров напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина. По словам главы МИД, чем дольше Киев будет противиться диалогу, тем труднее будет в конечном итоге договариваться.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров