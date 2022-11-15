Лавров: Выступление Зеленского на G20 длилось гораздо дольше положенного времени
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 было записано заранее, а его длительность в несколько раз превысила положенное время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите "Большой двадцатки".
"Выступление было в записи, длилось двадцать минут, хотя каждому участнику давали примерно три минуты с тем, чтобы все успели высказаться. А Зеленский выступал двадцать минут, перебить его было невозможно, потому что это была запись", — сказал министр иностранных дел.
Он также отметил, что выступление Зеленского было "весьма интересным сегодня на заседании".
Ранее Лавров напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина. По словам главы МИД, чем дольше Киев будет противиться диалогу, тем труднее будет в конечном итоге договариваться.
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