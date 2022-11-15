Окопная стопа: Врач предупредил о серьёзных последствиях ношения сырой обуви в холода

Сырая обувь в непогоду может привести к повреждениям кровеносных сосудов и нервов стопы, а также стать причиной язв на коже. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего. По его словам, от промокших ног не бывает простуды, но возможны другие заболевания. Они могут возникнуть при минусовой температуре и наличии влаги.

"От промокших ног не бывает простуды или цистита, но случается окопная стопа (травма, связанная с нарушением кровоснабжения тканей. — Прим. Лайфа). Это не экзотическая болезнь столетней давности, а вполне реальное явление. При окопной стопе люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это случается при температуре ниже 15 градусов при обязательном присутствии в обуви воды", — рассказал Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

После нескольких часов пребывания на холоде в промокшей обуви ноги у человека могут сильно онеметь, а затем распухнуть и заболеть. В тяжёлых случаях возможно появление язв. Врач отметил, что сейчас это чаще встречается у детей и пожилых людей. Раньше же проблемой окопной стопы страдали солдаты во время Первой мировой войны. Бойцы находились в сырых траншеях, где повреждали ноги. Тогда и появился этот термин.

Специалист рекомендовал носить водонепроницаемую обувь, чтобы избежать заболевания. Если ноги намокли, то нужно срочно переобуться и надеть сухие носки.