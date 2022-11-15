Сорвана атака двух ротных групп ВСУ в направлении Куземовки

Российские военные сорвали атаку двух тактических ротных групп противника в направлении населённого пункта Куземовка, ЛНР. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе было уничтожено до ста украинских военнослужащих. Противник был отброшен на исходный рубеж.