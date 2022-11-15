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15 ноября, 10:29

Сорвана атака двух ротных групп ВСУ в направлении Куземовки

Генерал-лейтенант Конашенков: Российские войска сорвали атаку двух ротных групп ВСУ в ЛНР

Российские военные сорвали атаку двух тактических ротных групп противника в направлении населённого пункта Куземовка, ЛНР. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. По его словам, в этом районе было уничтожено до ста украинских военнослужащих. Противник был отброшен на исходный рубеж.

"В результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу", — проинформировал представитель военного ведомства.

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Ранее российские военные полностью освободили населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике. Также сообщалось о полном освобождении в результате успешных наступлений населённого пункта Майорск.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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