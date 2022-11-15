ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

Вооружённые силы РФ уничтожили до 1,4 тысячи украинских солдат в боях за село Павловка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление.

"14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Павловка. В ходе боёв за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих", — отметил он.