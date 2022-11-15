ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
Вооружённые силы РФ уничтожили до 1,4 тысячи украинских солдат в боях за село Павловка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление.
"14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Павловка. В ходе боёв за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих", — отметил он.
Также уничтожена украинская техника: два самолёта Су-25, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, в том числе две американские системы М777.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Павловки. А 13 ноября в ведомстве заявили о полном освобождении в результате успешных наступлений населённого пункта Майорск.
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