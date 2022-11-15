Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине
Сообщения ряда СМИ о том, что США готовят почву для переговоров России и Украины, являются слухами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают. Мы на это уже не реагируем", — сказал глава МИД в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что Госдеп США готовит условия для возможных переговоров Москвы и Киева. Впрочем, единой точки зрения в Вашингтоне на этот счёт нет. Часть чиновников США выражают несогласие относительно целесообразности такого шага.
Telegram / МИД России