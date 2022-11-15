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15 ноября, 10:28

Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине

Сообщения ряда СМИ о том, что США готовят почву для переговоров России и Украины, являются слухами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают. Мы на это уже не реагируем", — сказал глава МИД в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

Лавров: Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина

Лавров: Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина

Ранее источники американского издания Politico сообщили, что Госдеп США готовит условия для возможных переговоров Москвы и Киева. Впрочем, единой точки зрения в Вашингтоне на этот счёт нет. Часть чиновников США выражают несогласие относительно целесообразности такого шага.

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Telegram / МИД России

Наталья Исакова

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