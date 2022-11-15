Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине

Сообщения ряда СМИ о том, что США готовят почву для переговоров России и Украины, являются слухами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают. Мы на это уже не реагируем", — сказал глава МИД в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".