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15 ноября, 10:22

Песков: Речь о том, чтобы РФ восстанавливала инфраструктуру на Украине, не идёт

Россия занимается восстановлением инфраструктуры, которая была повреждена в ходе спецоперации, только на своей территории, о каких-либо работах на Украине речь не идёт. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На территории Российской Федерации уже развёрнуты широкомасштабные работы", — уточнил при этом пресс-секретарь российского лидера.

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Ранее Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях". Он отметил, что таким образом организаторы процесса хотят окончательно захватить золотовалютные резервы РФ, которые были незаконно заблокированы.

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Getty Images / Niall Carson

Александр Юнашев

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