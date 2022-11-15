Песков: Речь о том, чтобы РФ восстанавливала инфраструктуру на Украине, не идёт
Россия занимается восстановлением инфраструктуры, которая была повреждена в ходе спецоперации, только на своей территории, о каких-либо работах на Украине речь не идёт. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"На территории Российской Федерации уже развёрнуты широкомасштабные работы", — уточнил при этом пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях". Он отметил, что таким образом организаторы процесса хотят окончательно захватить золотовалютные резервы РФ, которые были незаконно заблокированы.
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Getty Images / Niall Carson