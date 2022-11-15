Шольц заявил, что продолжит переговоры с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц считает важным продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал во время выступления на саммите G20, который проходит на Бали.

"Перед спецоперацией я долго с ним говорил в Москве, после этого я с определёнными перерывами говорил с ним по телефону, и я продолжу это делать", — сказал Шольц.

Вместе с тем он отметил, что параллельно необходимо также продолжать вести переговоры и с украинским лидером Владимиром Зеленским.