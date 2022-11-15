Шольц заявил, что продолжит переговоры с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц считает важным продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал во время выступления на саммите G20, который проходит на Бали.
"Перед спецоперацией я долго с ним говорил в Москве, после этого я с определёнными перерывами говорил с ним по телефону, и я продолжу это делать", — сказал Шольц.
Вместе с тем он отметил, что параллельно необходимо также продолжать вести переговоры и с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина. По словам главы МИД, чем дольше Киев будет против диалога, тем труднее будет в конечном итоге договариваться.