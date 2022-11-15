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15 ноября, 10:22

Песков: Херсон остаётся административным центром области после отвода войск

Решений об изменении административного центра Херсонской области после отвода российских войск не принималось, им остаётся Херсон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо иных решений не принималось", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Столицу Херсонской области не будут переносить в Геническ

Столицу Херсонской области не будут переносить в Геническ

Ранее херсонские власти заявили о полном контроле российскими войсками над Кинбурнской косой. 14 ноября украинская сторона предприняла неудачную попытку десантироваться у села Покровское, потеряв до 20 человек и четыре моторные лодки.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александр Юнашев

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