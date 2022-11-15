Песков: Херсон остаётся административным центром области после отвода войск

Решений об изменении административного центра Херсонской области после отвода российских войск не принималось, им остаётся Херсон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо иных решений не принималось", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.