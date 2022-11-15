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15 ноября, 10:21

Песков назвал рейдерским захватом посягательства Запада на золотовалютные резервы РФ

Пресс-секретарь президента Песков: РФ будет делать всё возможное против использования её захваченных резервов

Москва будет делать всё возможное, чтобы противостоять рейдерским методам Запада по захвату российских золотовалютных резервов. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата", отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что все эти обстоятельства "будут учитываться при определении наших дальнейших действий".

Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях"

Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях"

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документ признаёт необходимость создания механизма по возмещению этих убытков. Против проекта резолюции о репарациях выступила Белоруссия, а Турция, напротив, поддержала, и политолог объяснил почему.


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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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