Песков назвал рейдерским захватом посягательства Запада на золотовалютные резервы РФ

Москва будет делать всё возможное, чтобы противостоять рейдерским методам Запада по захвату российских золотовалютных резервов. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата", — отметил представитель Кремля.