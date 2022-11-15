Песков назвал рейдерским захватом посягательства Запада на золотовалютные резервы РФ
Пресс-секретарь президента Песков: РФ будет делать всё возможное против использования её захваченных резервов
Москва будет делать всё возможное, чтобы противостоять рейдерским методам Запада по захвату российских золотовалютных резервов. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что все эти обстоятельства "будут учитываться при определении наших дальнейших действий".
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документ признаёт необходимость создания механизма по возмещению этих убытков. Против проекта резолюции о репарациях выступила Белоруссия, а Турция, напротив, поддержала, и политолог объяснил почему.