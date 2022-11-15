Делегацию РФ на открытии ЧМ-2022 в Катаре возглавит помощник президента Левитин

Российскую делегацию на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин. Об этом агентству ТАСС во вторник сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В начале 2022 года по решению ФИФА и УЕФА российские команды были отстранены от участия в соревнованиях.