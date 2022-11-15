Делегацию РФ на открытии ЧМ-2022 в Катаре возглавит помощник президента Левитин
Замглавы МИД РФ: Делегацию России на открытии ЧМ-2022 в Катаре возглавит Игорь Левитин
Российскую делегацию на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин. Об этом агентству ТАСС во вторник сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Напомним, что чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В начале 2022 года по решению ФИФА и УЕФА российские команды были отстранены от участия в соревнованиях.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Катара потратили более 387 миллионов долларов на организацию шпионской операции, целью которой была слежка за чиновниками ФИФА. Это было сделано для того, чтобы не допустить возможного переноса чемпионата мира по футболу из страны.
Kremlin.ru