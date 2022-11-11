3 небанальных лайфхака уютолога, как украсить дом на Новый год – 2023

Иногда в предпраздничной суете не остаётся сил фантазировать о том, как украсить квартиру к Новому году. Но помощь придут лайфхаки, которыми поделилась телеведущая, дочь Константина Кинчева Вера.

Ёлка на балконе

Ёлка на балконе — отличное решение. Такую не свалят кошка или собака, да и атмосфера за окном будет совсем другой. Фото © Freepik / v.ivash

Кинчева предлагает поставить ёлку на балконе, а не в комнате или на кухне, как мы привыкли это делать. Вера предпочитает натуральные рождественские деревья: чтобы и пушистость была, и пахучесть. Такая ёлка может стоять на балконе аж до середины весны. Плюсов масса: во-первых, иголки не осыпаются. Во-вторых, домашние животные не сбивают игрушки, не едят мишуру. Ну а из окна квартиры открывается волшебный вид: кажется, что на балкон перенесли кусочек леса, так как стоит большая ёлка, пишет kp.ru.

Праздничные украшения по всему дому

Правил по украшению дома к Новому году нет — есть только ваша фантазия. Если её не хватает, просто развесьте по квартире ёлочные шарики и другой декор — на кухне, в гостиной, в детской. Фото © Freepik / user15285612

Необязательно вешать любимые ёлочные шары и гирлянды только лишь на ёлку. Вполне допустимо украсить весь дом: и рабочие поверхности на кухне, и светильники, и ручки шкафов и комодов. Чтобы по квартире разошёлся аромат ёлки, напоминая о приближении новогодних каникул, расставьте в вазы лапник.

Овощи и фрукты в качестве декора

Точечно разложите мандарины по дому — получите и цветовые акценты, и атмосферу приближения чуда, которую подарит запах этих цитрусовых. Фото © Freepik