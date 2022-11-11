10 очаровательных фото питомцев и их двойников, которые сломали матрицу

"Иногда даже мне их сложно отличить", — Costasmk.

Фото © Reddit / Costasmk

"Наши однояйцевые овечки-близнецы", — JackUIM.

Фото © Reddit / JackUIM

"Глюк в матрице", — psykideillix.

Фото © Reddit / psykideillix

"Ночные цапли и зимородки сидят в одинаковых позах. Выглядят, словно их скопипэйстили (Тайвань)", — manaluuu.

Фото © Reddit / manaluuu

"Сегодня на прогулке мы встретили двух собак, похожих на наших", — Libss231.

Фото © Reddit / Libss231

"Люди всегда спрашивают, как я вообще отличаю своих кошек друг от друга. И я никогда не могу ответить. Я просто... знаю", — Lazy-Squish.

Фото © Reddit / Lazy-Squish

"ЭТИ птицы в Гайд-парке... Завораживает", — oddlysatisfying.

Фото © Reddit / oddlysatisfying

"А ну-ка все улыбнулись!" — Chompering.

Фото © Reddit / Chompering

"Близняшки с прибабахом", — verve1994.

Фото © Reddit / verve1994

"Я взял щенка (справа), а сегодня перед моей дверью появился новый пёс. Выглядит так, словно он — тот самый щенок, только из будущего, и пытается предупредить себя о чём-то", — Clear-Relief-1424.