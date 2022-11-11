10 очаровательных фото питомцев и их двойников, которые сломали матрицу
Близнецы бывают не только среди людей. Иногда хозяева домашних питомцев не могут поверить глазам, ведь на улицах встречают идеальные копии своих любимцев. И как тут не уверовать в волшебство!
"Иногда даже мне их сложно отличить", — Costasmk.
Фото © Reddit / Costasmk
"Наши однояйцевые овечки-близнецы", — JackUIM.
Фото © Reddit / JackUIM
"Глюк в матрице", — psykideillix.
Фото © Reddit / psykideillix
"Ночные цапли и зимородки сидят в одинаковых позах. Выглядят, словно их скопипэйстили (Тайвань)", — manaluuu.
Фото © Reddit / manaluuu
"Сегодня на прогулке мы встретили двух собак, похожих на наших", — Libss231.
Фото © Reddit / Libss231
"Люди всегда спрашивают, как я вообще отличаю своих кошек друг от друга. И я никогда не могу ответить. Я просто... знаю", — Lazy-Squish.
Фото © Reddit / Lazy-Squish
"ЭТИ птицы в Гайд-парке... Завораживает", — oddlysatisfying.
Фото © Reddit / oddlysatisfying
"А ну-ка все улыбнулись!" — Chompering.
Фото © Reddit / Chompering
"Близняшки с прибабахом", — verve1994.
Фото © Reddit / verve1994
"Я взял щенка (справа), а сегодня перед моей дверью появился новый пёс. Выглядит так, словно он — тот самый щенок, только из будущего, и пытается предупредить себя о чём-то", — Clear-Relief-1424.
Фото © Reddit / Clear-Relief-1424
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Reddit / Costasmk, Chompering