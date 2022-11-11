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11 ноября, 15:05

10 очаровательных фото питомцев и их двойников, которые сломали матрицу

Близнецы бывают не только среди людей. Иногда хозяева домашних питомцев не могут поверить глазам, ведь на улицах встречают идеальные копии своих любимцев. И как тут не уверовать в волшебство!

"Иногда даже мне их сложно отличить", — Costasmk.

Фото © Reddit / Costasmk

Фото © Reddit / Costasmk

"Наши однояйцевые овечки-близнецы", — JackUIM.

Фото © Reddit / JackUIM

Фото © Reddit / JackUIM

"Глюк в матрице", — psykideillix.

Фото © Reddit / psykideillix

Фото © Reddit / psykideillix

"Ночные цапли и зимородки сидят в одинаковых позах. Выглядят, словно их скопипэйстили (Тайвань)", — manaluuu.

Фото © Reddit / manaluuu

Фото © Reddit / manaluuu

"Сегодня на прогулке мы встретили двух собак, похожих на наших", — Libss231.

Фото © Reddit / Libss231

Фото © Reddit / Libss231

"Люди всегда спрашивают, как я вообще отличаю своих кошек друг от друга. И я никогда не могу ответить. Я просто... знаю", — Lazy-Squish.

Фото © Reddit / Lazy-Squish

Фото © Reddit / Lazy-Squish

"ЭТИ птицы в Гайд-парке... Завораживает", — oddlysatisfying.

Фото © Reddit / oddlysatisfying

Фото © Reddit / oddlysatisfying

"А ну-ка все улыбнулись!" Chompering.

Фото © Reddit / Chompering

Фото © Reddit / Chompering

"Близняшки с прибабахом", — verve1994.

Фото © Reddit / verve1994

Фото © Reddit / verve1994

"Я взял щенка (справа), а сегодня перед моей дверью появился новый пёс. Выглядит так, словно он — тот самый щенок, только из будущего, и пытается предупредить себя о чём-то", — Clear-Relief-1424.

Фото © Reddit / Clear-Relief-1424

Фото © Reddit / Clear-Relief-1424

15 двойников звёзд, настолько похожих на "оригинал", что отличить их просто невозможно

15 двойников звёзд, настолько похожих на "оригинал", что отличить их просто невозможно

Обложка ©

Reddit / Costasmk, Chompering

Сергей Трофимов

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