Дмитрий Харатьян заявил, что не намерен отмазывать сына от мобилизации

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян заявил, что ни в коем случае не будет отмазывать 24-летнего сына Ивана от мобилизации, если тому придёт повестка. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". Актёр отметил, что молодой человек не служил, а в билете у него указано, что он ограниченно пригоден к службе в армии, но не имеет военной подготовки.

"Сын не получил пока повестки, но если получит, то пойдёт. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нём самом. Я сына хорошо знаю, мы с ним говорим на эти темы. Он пойдёт, если будет необходимость. Другое дело, какую он там пользу принесёт. <...> Я не собираюсь его отмазывать", — сказал Харатьян.

Актёр также подчеркнул, что сын придерживается тех же взглядов, что и отец, и готов выполнить долг, если это понадобится.