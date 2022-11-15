Адвокат Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили атрофировались мышцы левой руки

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который проходит лечение в тбилисской клинике, атрофированы мышцы левой руки. Об этом журналистам рассказал его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику", — сказал защитник экс-лидера Грузии.

Тем не менее Хачапуридзе призвал дождаться ответа врачей, прежде чем делать окончательные выводы. Он также добавил, что в настоящее время ещё ожидает отчёта бюро экспертизы. По его мнению, медики подтвердят, что у Саакашвили серьёзнейший стресс.