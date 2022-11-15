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15 ноября, 10:52

Адвокат Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили атрофировались мышцы левой руки

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который проходит лечение в тбилисской клинике, атрофированы мышцы левой руки. Об этом журналистам рассказал его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику", — сказал защитник экс-лидера Грузии.

Тем не менее Хачапуридзе призвал дождаться ответа врачей, прежде чем делать окончательные выводы. Он также добавил, что в настоящее время ещё ожидает отчёта бюро экспертизы. По его мнению, медики подтвердят, что у Саакашвили серьёзнейший стресс.

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Ранее Лайф сообщал, что Саакашвили поставили более 30 различных диагнозов, в числе которых деменция и туберкулёз. Напомним, что в начале мая экс-президента Грузии перевели из тюрьмы в частную клинику. До этого его состояние было близко к инвалидности. Кроме того, 54-летний политик похудел на 11 килограммов.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе

Наталья Исакова

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