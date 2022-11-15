Ле Пен: Продвижение ВСУ на фронте не приведёт к завершению конфликта на Украине

Продвижение украинских военных на фронте не приведёт к завершению конфликта в Незалежной. Об этом заявила глава фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне. Я считаю, что этот конфликт должен быть прекращён, и я считаю, что единственный выход — дипломатический, а не военный", — подчеркнула она в эфире радио France Inter, говоря о текущей ситуации в Херсоне.