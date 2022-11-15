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15 ноября, 11:09

Ле Пен: Продвижение ВСУ на фронте не приведёт к завершению конфликта на Украине

Продвижение украинских военных на фронте не приведёт к завершению конфликта в Незалежной. Об этом заявила глава фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне. Я считаю, что этот конфликт должен быть прекращён, и я считаю, что единственный выход — дипломатический, а не военный", — подчеркнула она в эфире радио France Inter, говоря о текущей ситуации в Херсоне.

Песков: Херсон остаётся административным центром области после отвода войск

Песков: Херсон остаётся административным центром области после отвода войск

Напомним, 11 ноября ВС РФ завершили переброску войск с правого берега Днепра. После этого в Херсоне начали опасаться фильтрационных мероприятий со стороны ВСУ. Газета Daily Mail сообщила, что двух херсонцев привязали к столбу за пособничество России после прихода украинских военных, и даже опубликовала фото. Кроме того, 14 ноября Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский, где встретился с бойцами ВСУ.

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Shutterstock

Никита Осипов

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