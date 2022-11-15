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15 ноября, 11:30

Набиуллина заявила, что трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

В текущем году трафик Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС), которая является аналогом SWIFT, увеличился почти на четверть и может продолжать расти. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

"Наша Система передачи финансовых сообщений — наш аналог SWIFT — бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть и может продолжать расти, с этим у нас проблем нет", — сказала она.

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Ранее Набиуллина заявила, что не любит "искать дно", отвечая на вопрос об экономике РФ. Вместе с тем она отметила, что возможен "жёсткий вариант развития событий" в мировой экономике.

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LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова

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