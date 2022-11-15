Путин: Раскачка суверенитета стран начинается с исторических "мифов", так было и на Украине

Раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических "мифов", такой сценарий, в частности, был опробован и на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — именно с этого, вот с этих мифов, и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине", — сказал российский лидер, выступая на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Вместе с тем президент подчеркнул, что основой российской национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, а также высокие духовно-нравственные ориентиры.