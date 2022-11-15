Отсидевшего 3,5 года россиянина задержали на выходе из колонии за пропаганду АУЕ
Правоохранители задержали отсидевшего за грабёж мужчину прямо после выхода из исправительной колонии в Ростовской области. Как сообщили Лайфу в региональном УФСБ, причиной стало осуществление деятельности организации АУЕ*.
Отсидевшего 3,5 года мужчину задержали у колонии за организацию АУЕ. Видео © LIFE
Денис А. отсидел 3,5 года за грабёж. Однако сразу после выхода из колонии его взяли под руки прямо на ступеньках учреждения и отвезли в суд Константиновского района. В итоге мужчину арестовали на два месяца — до 9 января 2023 года. Теперь он вновь может отправиться за решётку, ведь ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве трансгендер организовал химлабораторию в квартире и прослушивал радиочастоты МВД. О странной находке в полицию сообщил слесарь-газовщик, который проводил работы в доме напротив московского политеха в районе Коптево.
* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.
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