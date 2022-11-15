Отсидевшего 3,5 года россиянина задержали на выходе из колонии за пропаганду АУЕ

Денис А. отсидел 3,5 года за грабёж. Однако сразу после выхода из колонии его взяли под руки прямо на ступеньках учреждения и отвезли в суд Константиновского района. В итоге мужчину арестовали на два месяца — до 9 января 2023 года. Теперь он вновь может отправиться за решётку, ведь ему грозит до шести лет лишения свободы по статье "Организация деятельности экстремистской организации".