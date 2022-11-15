ВСУ стали интенсивнее обстреливать левобережную часть Херсонской области
Сальдо сообщил об усилении обстрелов ВСУ левобережной части Херсонской области
Военные Украины увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда можно достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометы могут бить", — сказал он.
По словам Сальдо, под атаки попадают города Алёшки, Каховка и Новая Каховка.
Ранее Лайф рассказывал, что Каховская ГЭС в Херсонской области остановила работу. Вместе с тем, по словам Сальдо, главной опасностью остаётся возможный подрыв плотины станции, что грозит "затоплением большой территории левобережной части".
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