Найдена причина заинтересованности Запада затягивать украинский конфликт
NYT: Запад превратил Украину в полигон для испытания своего оружия, но Киев, кажется, не против
Запад использует Украину в качестве полигона для испытания новых систем американских и европейских вооружений. К такому выводу пришла журналистка The New York Times Лара Джейкс. Опросив экспертов, она нашла немало подтверждений своей гипотезе. Взять хотя бы противодронные ружья EDM4S, украинскую автоматизированную систему управления войсками Delta, дистанционно управляемые катера и модифицированную версию немецкой системы ПВО IRIS-T.
"Мы учимся на Украине, как бороться, и мы учимся, как использовать оружие и технику НАТО. И да, это учебное поле боя", — подтвердила изданию экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.
В статье говорится, что специалисты по планированию расходов американской оборонки ориентируются по вопросу инвестиций на приобретённый на Украине опыт. Кроме того, на основе украинских "уроков" выстраивается глобальная стратегия координации между войсками западных стран. Как заявил изданию французский генерал Филипп Лавинь, эта реформа обсуждалась ещё до начала конфликта, но теперь перед НАТО открылись новые возможности для изучения ситуации.
"Украина — лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военные технологии и современную войну", — подтвердил выводы американской газеты украинский вице-премьер Михаил Фёдоров.
Ранее авторы американского журнала Foreign Affairs высказали предположение, что в случае, если военнослужащие стран НАТО окажутся вовлечены в конфликт на Украине, это может привести к началу ядерной войны. А вот по мнению издания National Interest, западные страны не решатся на глобальный конфликт с Россией ради Украины. Аналитики обращают внимание на то, что запас американского стратегического ядерного оружия и их союзников уступает вооружению России. НАТО, по мнению авторов, располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный".