Запад использует Украину в качестве полигона для испытания новых систем американских и европейских вооружений. К такому выводу пришла журналистка The New York Times Лара Джейкс. Опросив экспертов, она нашла немало подтверждений своей гипотезе. Взять хотя бы противодронные ружья EDM4S, украинскую автоматизированную систему управления войсками Delta, дистанционно управляемые катера и модифицированную версию немецкой системы ПВО IRIS-T.

"Мы учимся на Украине, как бороться, и мы учимся, как использовать оружие и технику НАТО. И да, это учебное поле боя", — подтвердила изданию экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

В статье говорится, что специалисты по планированию расходов американской оборонки ориентируются по вопросу инвестиций на приобретённый на Украине опыт. Кроме того, на основе украинских "уроков" выстраивается глобальная стратегия координации между войсками западных стран. Как заявил изданию французский генерал Филипп Лавинь, эта реформа обсуждалась ещё до начала конфликта, но теперь перед НАТО открылись новые возможности для изучения ситуации.

"Украина — лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военные технологии и современную войну", — подтвердил выводы американской газеты украинский вице-премьер Михаил Фёдоров.