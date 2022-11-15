RT запустил мультимедийный портал RT Balkan на сербском языке
RT запустил новый мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan, который будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения. Начало телевизионного вещания запланировано до 2024 года.
Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич отметила, что теперь жители региона получат доступ к телеканалу на сербском языке, что обеспечит более полную информационную картину современного мира.
"Стать частью медийного пространства Балкан для нас — большой вызов. Мы к нему готовы", — приводятся её слова.
Пользователям доступен не только сайт RT Balkan, но и телеграм-каналы на сербском языке и русском языке.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна прибегнет к санкциям против РФ только под "дамокловым мечом". Он добавил, что пока такой угрозы нет, а если вынужден будет изменить позицию по ограничениям, то лично сообщит об этом гражданам.
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