RT запустил мультимедийный портал RT Balkan на сербском языке

RT запустил новый мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan, который будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения. Начало телевизионного вещания запланировано до 2024 года.

Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич отметила, что теперь жители региона получат доступ к телеканалу на сербском языке, что обеспечит более полную информационную картину современного мира.

"Стать частью медийного пространства Балкан для нас — большой вызов. Мы к нему готовы", — приводятся её слова.

Пользователям доступен не только сайт RT Balkan, но и телеграм-каналы на сербском языке и русском языке.