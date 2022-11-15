Путин: Россия не забудет, что Победу в Великой Отечественной войне добыли все народы СССР
Россия никогда не забудет, что Победу в Великой Отечественной войне добыли все народы СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, мы никогда не должны забывать о том, что Победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать", — сказал глава государства на заседании оргкомитета "Победа".
При этом Путин обратил внимание на исторический факт, что почти 70% потерь приходится на РСФСР.
Ранее Путин заявил, что Россия помнит, какой тяжелейшей ценой был побеждён нацизм в 1945 году. Президент также назвал непростой нынешнюю ситуацию между РФ и Украиной. По словам российского лидера, очень горько осознавать, что сейчас противостояние идёт внутри одного народа.