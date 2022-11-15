Политолог обвинил ООН в потере субъектности после резолюции о репарациях

Резолюция Генассамблеи ООН о необходимости РФ выплатить репарации Украине не имеет юридической силы. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог Евгений Михайлов.

"Резолюция Генассамблеи ООН, что Россия должна выплатить репарации Украине, говорит, что эта организация полностью потеряла свою субъектность и стала объектом влияния американцев и их союзников. Сама она не имеет юридической силы. Её имеют только решения Совета Безопасности, где Россия имеет право вето", — отметил он.

Эксперт уверен, что таким способом США и их союзники желают признать законной конфискацию золотовалютных резервов у РФ, которые составляют свыше 300 миллиардов. По мнению специалиста, западные страны желают объяснить подобное воровство направлением средств на восстановление Украины.

В то же время Михайлов обратил внимание на то, что никто сейчас не требует репарации у США для Ирака, Сирии и Вьетнама, где Вашингтон нанёс колоссальный ущерб. Политолог подчеркнул, что Организация Объединённых Наций на данный момент не является международным арбитром, а после завершения спецоперации её могут реформировать.

"Тот кусочек Украины, который останется после проведения спецоперации, уже не будет ни для кого иметь какой-либо роли. Как только Россия вернёт себе свои русские территории, интерес к Украине потеряется", — пояснил Михайлов.