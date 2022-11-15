Московским любителям Dom Perignon на Новый год придётся пить российское шампанское

Представители московской элиты не смогут порадовать себя на Новый год бокальчиком люксового шампанского Dom Perignon, потому что оно попросту закончилось в Москве. По нашим данным, сейчас в наличии в алкомаркетах остались буквально считанные бутылки, за которые придётся отдать огромные деньги.

Ещё в июле дистрибьюторское подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy направило российским партнёрам письмо, в котором сообщило о временной приостановке поставок шампанского и вин в Россию. До недавнего времени популярные российские алкомаркеты спокойно продавали остатки запасов марки Dom Perignon, но сейчас дела, по всей видимости, совсем плохи.

Из "остатков роскоши" осталось, к примеру, шампанское брют Dom Perignon за 49,7 тысячи рублей, а вот популярное среди мажоров Dom Perignon Luminous за более чем полмиллиона рублей и вовсе исчезло из российских магазинов. Сейчас большинство элитных напитков данной марки можно приобрести только по предзаказу. Так, за бутылку игристого Dom Perignon Vintage 2004 Jeff Koons придётся отдать свыше 12,7 тысячи рублей, за шестилитровую Dom Perignon Vintage Luminous 2002 — почти 862 тысячи рублей. Некоторые дистрибьюторы в настоящее время пытаются заказать элитный алкоголь по параллельному импорту, но в таком случае, по их словам, цены на продукцию будут уже минимум на 30% выше.