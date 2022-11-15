Точно не памятной фотографией: Политолог рассказал, чем запомнится саммит G20 на Бали
Политолог Мендкович: Саммит G20 запомнится отмиранием совместного фотографирования
Проходящий на Бали саммит G20 запомнится скорее не дипломатическими успехами, а определённым снижением функционала подобного формата. Об этом Лайфу заявил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Учитывая, что процедура совместного фотографирования в начале саммита вообще сорвалась, можно говорить о том, что в силу вот таких демонстративных шагов со стороны Запада, которые бойкотировали предыдущую фотосессию, сорвали её, данный формат отмирает", — сказал эксперт.
Изначально G8 и G20 были ориентированы на решение общемировых проблем: вопросов борьбы с терроризмом, с наркоторговлей, с изменением климата. Однако сейчас наблюдается раскол на более узкие блоки, например БРИКС, ШОС, ОДКБ. Такие организации имеют реальный функционал и могут договориться о решении вопросов, которые интересуют всех участников, подчеркнул собеседник Лайфа.
"Формат "Большой восьмёрки", "Большой двадцатки" и многих других подобных институтов приобретает иной функционал. Это всего лишь нейтральные площадки, где могут собраться представители антагонистичных держав и блоков и пытаться навести какие-то мосты, непублично и неформально обсудить какие-то вопросы. К этому же функционалу, судя по всему, кстати, дрейфуют и сессии Генассамблеи ООН", — указал политолог.
Ранее Лайф рассказывал, что Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документ признаёт необходимость создания механизма по возмещению этих убытков. Против проекта резолюции о репарациях выступила Белоруссия, а Турция, напротив, поддержала, и политолог объяснил почему. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал документ "формализацией грабежа".
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