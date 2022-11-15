Точно не памятной фотографией: Политолог рассказал, чем запомнится саммит G20 на Бали

Проходящий на Бали саммит G20 запомнится скорее не дипломатическими успехами, а определённым снижением функционала подобного формата. Об этом Лайфу заявил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Учитывая, что процедура совместного фотографирования в начале саммита вообще сорвалась, можно говорить о том, что в силу вот таких демонстративных шагов со стороны Запада, которые бойкотировали предыдущую фотосессию, сорвали её, данный формат отмирает", — сказал эксперт.

Изначально G8 и G20 были ориентированы на решение общемировых проблем: вопросов борьбы с терроризмом, с наркоторговлей, с изменением климата. Однако сейчас наблюдается раскол на более узкие блоки, например БРИКС, ШОС, ОДКБ. Такие организации имеют реальный функционал и могут договориться о решении вопросов, которые интересуют всех участников, подчеркнул собеседник Лайфа.