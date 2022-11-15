Лайф узнал о сюжете российского фильма, в котором снимется Орейро

Лайф пообщался с Ликой Бланк — генеральным продюсером российского фильма "Письмо Деду Морозу", в котором снимется певица Наталия Орейро, — и узнал о сюжете картины. Речь в киноленте пойдёт о мужчине, который ещё подростком в 80-х и 90-х годах был поклонником сериалов с актрисой. Он был так влюблён в аргентинскую красавицу, что даже написал письмо Деду Морозу. Однако мечта главного героя о встрече с кумиром сбылась только через 27 лет.