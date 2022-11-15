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15 ноября, 11:57

Лайф узнал о сюжете российского фильма, в котором снимется Орейро

Стал известен сюжет российского фильма "Письмо Деду Морозу", в котором снимется Орейро

Лайф пообщался с Ликой Бланк — генеральным продюсером российского фильма "Письмо Деду Морозу", в котором снимется певица Наталия Орейро, — и узнал о сюжете картины. Речь в киноленте пойдёт о мужчине, который ещё подростком в 80-х и 90-х годах был поклонником сериалов с актрисой. Он был так влюблён в аргентинскую красавицу, что даже написал письмо Деду Морозу. Однако мечта главного героя о встрече с кумиром сбылась только через 27 лет.

Продюсер добавила, что Орейро такая история показалась интересной и занимательной, поэтому она и дала согласие на участие. Старт съёмок назначен на лето 2023 года, в это время актриса приедет в Россию. А релиз "Письма Деду Морозу" планируется на 2025 год, причём картину хотят выпустить ближе к новогодним праздникам.

45-летняя Наталия Орейро полностью разделась перед камерой, прикрыв интимные места руками

45-летняя Наталия Орейро полностью разделась перед камерой, прикрыв интимные места руками

Ранее Лайф уже писал, что певица Наталия Орейро исполнит роль в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет "большая новогодняя история".

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Юлия Архипова

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